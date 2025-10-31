Беглов и Бельский выпустили обращения в связи с годовщиной трагедии над Синаем

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский обратились 31 октября к петербуржцам в связи с 10-летием крушения рейса № 9268 в небе над Синайским полуостровом. Авиакатастрофа унесла жизни 224 человек.

"Мы храним память о погибших. Трагедия, случившаяся 31 октября 2015 года, болью отозвалась в сердцах людей. Разделять горечь утраты и быть вместе в самые трудные минуты — в характере ленинградцев-петербуржцев", — передают в Смольном слова Беглова.

Со своим обращением в годовщину трагедии выступил спикер Бельский. "Мы скорбим о каждом, чьи жизни унесла катастрофа, и обращаемся к семьям и друзьям погибших: ваше мужество и твердость духа служат примером для всех нас. Мы с вами, и вместе мы сильнее", — транслирует его заявление пресс-служба Заксобрания.

Самолет авиакомпании "Когалымавиа", следовавший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, был взорван над Синаем 31 октября 2015 года. Ответственность за это взяли на себя исламские террористы.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного