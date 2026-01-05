МЧС проверило 193 объекта перед Рождеством

Главное управление МЧС России по Петербургу сообщило о проведении проверок культовых объектов в преддверии Рождества. В ведомстве уточнили, что обследовали 193 объекта.

В МЧС рассказали, что особое внимание уделили путям эвакуации, пожарной сигнализации, безопасному применению открытого огня и состоянию противопожарного оборудования. Также сотрудники ведомства провели инструктажи с сотрудниками и служителями культовых учреждений.

В рождественскую ночь представители МЧС будут дежурить на объектах, где планируются службы.

Фото: ГУ МЧС России по Петербургу