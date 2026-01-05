ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 5 января 2026, 14:34

МЧС проверило 193 объекта перед Рождеством

фото ЗакС политика МЧС проверило 193 объекта перед Рождеством

Главное управление МЧС России по Петербургу сообщило о проведении проверок культовых объектов в преддверии Рождества. В ведомстве уточнили, что обследовали 193 объекта.

В МЧС рассказали, что особое внимание уделили путям эвакуации, пожарной сигнализации, безопасному применению открытого огня и состоянию противопожарного оборудования. Также сотрудники ведомства провели инструктажи с сотрудниками и служителями культовых учреждений. 

В рождественскую ночь представители МЧС будут дежурить на объектах, где планируются службы. 

Фото: ГУ МЧС России по Петербургу


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама