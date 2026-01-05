ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
5 января 2026

В Петербурге скончалась балерина Эмма Минченок

Ленинградская балерина Эмма Минченок ушла из жизни на 94-м году жизни. Об этом сообщила в своем telegram-канале балетный критик Ольга Федорченко. 

"Сегодня на 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок. <...> Мои искренние соболезнования Андрею Борисовичу Брегвадзе. Эмме Владимировне — вечная и светлая память.", - написала Федорченко.

Минченок до середины 1943 года проживала в блокадном Ленинграде, а потом была отправлена в эвакуацию. Позже вернулась в город и окончила хореографическое училище. Минченок работала в театре имени Кирова, являлась лауреатом VI Международного фестиваля молодёжи и студентов 1957 года. 

