В Петербурге скончалась балерина Эмма Минченок

Ленинградская балерина Эмма Минченок ушла из жизни на 94-м году жизни. Об этом сообщила в своем telegram-канале балетный критик Ольга Федорченко.

"Сегодня на 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок. <...> Мои искренние соболезнования Андрею Борисовичу Брегвадзе. Эмме Владимировне — вечная и светлая память.", - написала Федорченко.

Минченок до середины 1943 года проживала в блокадном Ленинграде, а потом была отправлена в эвакуацию. Позже вернулась в город и окончила хореографическое училище. Минченок работала в театре имени Кирова, являлась лауреатом VI Международного фестиваля молодёжи и студентов 1957 года.

Фото: ЗАКС.Ру