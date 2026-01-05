Партию кокаина на 600 млн рублей задержали в Петербурге

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Северо-Западной оперативной и Балтийской таможнями задержали партию кокаина в 40 кг из Латинской Америки, сообщили в Федеральной таможенной службе. Всего изъято товара на 600 млн рублей.

В "Осторожно Media" уточнили, что кокаин был спрятан в обшивке контейнера, который доставили на судне. Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Проводятся следственно-оперативные мероприятия, добавили в таможне.

Напомним, в сентябре 2025 года таможенники отчитались о задержании партии кокаина на 20 млрд рублей. Тогда в ведомстве отметили, что это самая крупная обнаруженная партия наркотиков.

Фото: ФТС России