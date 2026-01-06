ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
6 января 2026

Россельхознадзор: Самый популярный импортный фрукт в Петербурге — груша

В 2025 году в Петербург завезли 192,2 тысячи тонн фруктов и ягод, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. По информации ведомства, самым популярным фруктом стала груша — 105 тысяч тонн.

На втором месте яблоки — 38,7 тысячи тонн, на третьем ананасы — 18,2 тысячи тонн. Далее идут виноград (16,3 тысячи тонн), манго (6 тысяч тонн), слива (5,6 тысячи тонн), нектарины (2,4 тысячи тонн). 

В ведомстве рассказали, что фрукты и ягоды доставляли из 14 стран. Это Чили, Перу, Аргентина, ЮАР и другие.

 

