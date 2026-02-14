Муниципал
Муниципал 14 февраля 2026, 12:56

Депутат МО "Обуховский" Синильников собрал 300 кг гумпомощи для участников СВО

фото ЗакС политика Депутат МО "Обуховский" Синильников собрал 300 кг гумпомощи для участников СВО

Заместитель главы МО "Обуховский" Вадим Синильников отчитался в своих соцсетях о результатах акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции в преддверии Дня защитника Отечества. Ученики и воспитанники семи образовательных учреждений, расположенных в округе, передали более 300 кг гумпомощи. Синильников объезжал школы и детсады вместе с активистами МГЕР и представителями Ассоциации ветеранов СВО.

"Последние три недели воспитанники, учащиеся, кадеты и их родители вместе с сотрудниками школ и детских садов писали письма, рисовали открытки, приносили теплые и вкусные подарки", — написал муниципал в своих соцсетях 13 февраля.

Непосредственно в зону СВО груз отправится в течение месяца, рассказал ЗАКС.Ру депутат Синильников. Пока гуманитарная помощь передана на хранение складу ветеранской организации.

Синильников избрался в совет МО "Обуховский" в сентябре 2024 года от "Единой России". До этого он был советником председателя смольнинского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Константин Леньков / Фото: Вадим Синильников


