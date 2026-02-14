Депутат МО "Обуховский" Синильников собрал 300 кг гумпомощи для участников СВО

Заместитель главы МО "Обуховский" Вадим Синильников отчитался в своих соцсетях о результатах акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции в преддверии Дня защитника Отечества. Ученики и воспитанники семи образовательных учреждений, расположенных в округе, передали более 300 кг гумпомощи. Синильников объезжал школы и детсады вместе с активистами МГЕР и представителями Ассоциации ветеранов СВО.

"Последние три недели воспитанники, учащиеся, кадеты и их родители вместе с сотрудниками школ и детских садов писали письма, рисовали открытки, приносили теплые и вкусные подарки", — написал муниципал в своих соцсетях 13 февраля.

Непосредственно в зону СВО груз отправится в течение месяца, рассказал ЗАКС.Ру депутат Синильников. Пока гуманитарная помощь передана на хранение складу ветеранской организации.

Синильников избрался в совет МО "Обуховский" в сентябре 2024 года от "Единой России". До этого он был советником председателя смольнинского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Константин Леньков / Фото: Вадим Синильников