У вице-губернатора Кубани изъяли 7 млн евро, 4 млн долларов и 31 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара 7 апреля рассмотрел иск Генеральной прокуратуры и арестовал на два месяца вице-губернатора Кубани Андрея Коробку, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В следственном изоляторе он пробудет как минимум до 6 июня. В отношении замгубернатора возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). ТАСС также сообщил, что правоохранители изъяли около 7 млн евро, 4 млн долларов и 31 млн рублей наличными во время обыска поместья вице-губернатора. Представитель Генпрокуратуры заявил, что часть средств замгубернатора могли вывести до обыска правоохранителей.

По версии Генпрокуратуры, замгубернатор Коробка, курируя отрасль сельского хозяйства, предоставлял аффилированным компаниям земельные участки в аренду без проведения торгов. В надзорных органах Краснодарского края сообщили ТАСС, что вице-губернатора также обвиняют в выделении более 80 млн рублей в виде субсидий связанных с ним организациям. Также в надзорном ведомстве считают, что он передавал фермерские земли под жилую застройку и использовал незаконно полученные средства для строительства собственного загородного дома стоимостью более 1 млрд рублей с церковью, теннисными кортами, площадкой для вертолета и причалом.

Во время заседания суда Генпрокуратура также требовала обратить в доход государства имущество замгубернатора и аффилированных с ним лиц в размере более чем на 10 млрд рублей. По данным издания "Коммерсантъ", представители надзорного ведомства выяснили, что чиновник владеет 135 земельными участками, 100 зданиями, 12 помещениями и двумя сооружениями. В результате суд наложил арест на имущество вице-губернатора.

Вице-губернатор Коробка занял пост заместителя главы региона в 2015 году. До этого он полгода проработал в должности министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. В прошлом вице-губернатор Коробка являлся депутатом совета МО "Динской район" от партии "Единая Россия".

