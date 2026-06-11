Беглов открыл выставку достижений Адмиралтейского района

Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 июня открыл выставку достижений Адмиралтейского района в народном музее "А музы не молчали…" школы №235 имени Дмитрия Шостаковича, сообщили в пресс-службе Смольного. На мероприятии также присутствовала депутат Заксобрания Наталия Астахова и глава администрации Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин. Экспозиция отражает достижения района в сферах здравоохранения, образования и благоустройства. Отдельные стенды посвящены помощи бойцам СВО и поддержке горожан пожилого возраста.

"Этот проект родился после успеха нашего стенда на выставке "Россия" в Москве. Идею нам подсказал президент. Петербуржцы попросили создать такую же площадку дома. Мы выполнили эту просьбу. Следующий шаг – организовать её продолжение в каждом районе", - сообщил Беглов.

На церемонии открытия выставки глава города вручил трем военнослужащим памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт‑Петербурга". Также благодарственные письма от губернатора получили 13 учеников спортивных школ олимпийского резерва Адмиралтейского района.

По выходным посетители выставки смогут посещать концерты, мастер-классы и викторины. В будние дни можно побывать на экскурсии по экспозиции музея. На оборудование выставки потратили миллион рублей, обратила внимание "Ротонда".

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный