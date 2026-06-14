Смольный заявил об отсутствии дефицита топлива в Петербурге

Представители комитета по энергетике и инженерному обеспечению сказали, что в Петербурге нет предпосылок для дефицита топлива, сообщила 13 июня "Фонтанка". Городские власти отслеживают запасы бензина на нефтебазах. По данным Смольного, АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в городе достаточно.

"Со стороны комитета указаний, предусматривающих введение ограничений на реализацию топливных ресурсов на автозаправочных станциях, не издавалось," - заявили "Фонтанке" в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

С 12 июня петербуржцы сталкивались с ограничениями на продажу топлива на автозаправках сети "Татнефть", писали городские СМИ. Горожане не могли купить более 20 литров АИ-92, АИ-95 и более 40 литров дизельного топлива для заправки одного автомобиля. Также ограничения на продажу топлива вводили независимые АЗС.

В июне губернатор соседней Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на заправках в Кингисеппском районе и в Усть-Луге, а также на частных АЗС возникали сложности при покупке бензина. Дрозденко подчеркнул, что у крупных поставщиков проблем с отгрузкой топлива нет. По его словам, дефицита топлива в Ленобласти не зафиксировали.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру