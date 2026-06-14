Петербург вошел в топ самых популярных городов для делового туризма весной

По итогам весны 2026 года Петербург оказался одним из самых востребованных российских городов для делового туризма, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса для организации корпоративных поездок "OneTwoTrip для бизнеса". Также россияне регулярно ездили в командировки в Москву, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Чаще всего в деловые поездки отправлялись работники сфер культуры и спорта.

По данным сервиса, россияне чаще ездят в командировки внутри страны. Доля деловых поездок по России составила 86,9%. Самыми популярными направлениями для делового туризма за границей оказались Узбекистан, Казахстан, Китай, Беларусь и Турция. В среднем продолжительность командировок в России составила 2,1 день, в зарубежных странах - 2,9 дней.

Самое дорогостоящее бронирование за границей стоило 1,2 млн рублей, сообщили в информагентстве. Компания забронировала номер в пятизвездочном отеле Каира для шести сотрудников на пять ночей. В России самым дорогим стало бронирование номеров на неделю для шести работников в Перми. Оно обошлось в 375 тысяч рублей.

По данным Смольного, деловые события входят в тройку главных причин посещения Петербурга. В 2025 году в Северной столице прошло 760 конгрессно-выставочных мероприятий. Средний чек россиянина, который отправился в командировку в Петербург, в 2025 году составил 72 тысячи рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру