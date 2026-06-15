В Петербурге прошли обыски по делу о нелегальной покупке акций на 7 млрд рублей

Сотрудники ФСБ разоблачили мошенников, которые приобретали акции российских компаний за 7 млрд рублей в обход санкционных запретов, сообщил 15 июня ТАСС со ссылкой на данные центра общественных связей ФСБ России. Силовики задержали пять подозреваемых. Троих из них заключили под стражу, двое находятся под домашним арестом. Обыски прошли в офисах в Петербурге и Москве. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК).

По данным силовиков, подозреваемые являются руководителями кипрской брокерской компании Mind Money Limited. Они якобы получили права на акции российских компаний, которые обращались на иностранных фондовых рынках до введения запрета. Антисанкционное законодательство запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов.

"Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере", - заявили в ФСБ (цитата по ТАСС).

Во время обысков силовики изъяли печати российских и иностранных юридических лиц, документы, средства связи, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн рублей. По статье о мошенничестве в особо крупном размере грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру