Путин обсудил с Никитиным строительство ВСМ

Президент Владимир Путин 15 июня провел рабочую встречу с министром транспорта Андреем Никитиным. Глава государства расспросил Никитина о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. По словам министра, уже почти сварены первые пять вагонов поезда для ВСМ. Над созданием поезда работают 150 предприятий. Расшифровку разговора опубликовали на сайте Кремля.

"Идет активное строительство инженерных сооружений на всем протяжении. Наверное, самое большое – это мост через реку Шошу в 8 километров. На сегодня работа развернута в полном объеме, опоры уже строятся", - доложил Никитин.

Министр транспорта также заявил, что в стране строятся переходы через объекты инфраструктуры, свайные основания и железобетонные балки для ВСМ. За качеством работ следят Ростехнадзор, генподрядчик "РЖД", а также представители Министерства науки и высшего образования.

Кроме того, Никитин обсудил с Путиным возможные варианты строительства ВСМ в будущем. С разрешения президента в Минтрансе приступят к проработке проектов маршрутов из Москвы в Казань и из Москвы в Минск. Путин подчеркнул, что уже обговаривал строительство высокоскоростной магистрали в Беларуси с президентом Александром Лукашенко. Глава республики поддержал инициативу.

Протяженность высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой составит 679 км. Магистраль охватит шесть регионов страны. Дорога между столицами займет 2 часа 15 минут. Ввести магистраль в эксплуатацию планируют в 2028 году.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль