Третий сезон "Времени героев" стартовал в Петербурге

Третья по счету группа военнослужащих приступила к обучению в рамках программы "Время героев Санкт‑Петербурга", сообщили 16 июня в администрации губернатора. Изучением первого модуля занялись 16 военных, в числе которых действующие участники СВО и вернувшиеся ветераны боевых действий.

Обучаться военным предстоит около года, за это время они должны пройти около 500 учебных часов. В программе представлены шесть модулей в области психологии, государственного и муниципального управления, экономики и финансов, общественных отношений. Также для участников предусмотрено посещение спортивных и культурных мероприятий.

Сама программа повторяет одноименный федеральный проект, рассчитанный на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО. Обучение проходит в Корпоративном университете администрации Петербурга. Каждому обучающемуся назначается наставник. Обычно это один из членов правительства города, однако в апреле роль наставника примерил на себя спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Всего, по данным Смольного, в число слушателей были зачислены 83 человека. Из них 62 проходят обучение сейчас. Более 80% участников завершивших обучение первого сезона получили работу.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный