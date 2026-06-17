В Петербурге запретят продажу алкоголя во время "Алых парусов"

Во время праздника "Алые паруса" в Петербурге введут запрет на продажу алкоголя, сообщили 16 июня в Смольном. Ограничение будет действовать с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня. Запрет вступит в силу в соответствии с городским законом об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ограничения не будут распространяться на заведения общественного питания.

"Просим вас принять все возможные меры по предотвращению случаев нарушения законодательства, регулирующего розничную продажу алкогольной продукции, в период проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса", - сообщили в Смольном.

Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь на 28 июня. Программа включает концерт артистов на Дворцовой площади, а также водно-пиротехническое шоу с проходом брига "Россия" под алыми парусами по Неве.

В 2025 году городские власти также вводили ограничения на продажу алкоголя в день "Алых парусов". Запрет не действовал в заведениях общепита.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный