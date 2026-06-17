Депутаты ЗакСа поддержали проект закона о работе самозанятых в такси

На заседании 17 июня депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект, разрешающий самозанятым в Петербурге работать в такси вне зависимости от места жительства. Предполагается, что разрешение на работу получат водители, которые осуществляют деятельность на территории Петербурга и платят налог на профессиональный доход в городскую казну. На рассмотрение парламента документ внес губернатор Александр Беглов.

"Проектом закона предлагается предоставлять разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и не являющимся индивидуальными предпринимателями, при осуществлении ими деятельности на территории Санкт-Петербурга", - сообщается в пояснительной записке.

Законопроект также предусматривает, что городское правительство будет определять количество машин, сведения о которых внесут в реестр легковых такси Петербурга. В случае принятия закона контролировать исполнение новых требований будет вице-губернатор Кирилл Поляков.

Законопроект о разрешении иногородним самозанятым работать в такси одобрила комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания. Также проект закона рассмотрел бюджетно-финансовый комитет городского парламента.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру