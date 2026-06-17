Бельский прокомментировал перспективы появления "пухососов" в Петербурге

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский по просьбе журналистов прокомментировал завирусившийся в сети видеоролик с московскими "пухососами". По мнению спикера ЗакСа, подобная технология в действительности могла бы помочь жителям города, страдающим от аллергии в летний сезон, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

– Если вдруг появятся какие-то "пухососы" на территории нашего города — они будут помогать жителям, в том числе тем, кто страдает аллергией. Тополиный пух не только в Москве, как поют "Иванушки", но и в Петербурге тоже есть. Надо посмотреть, насколько это будет эффективно и экономически выгодно, но в целом история получилась достаточно забавная, – сказал Бельский.

Ролик с группой небольших роботов, внешне напоминающих доставщиков "Яндекса", получил широкую известность в российском сегменте интернета в июне 2026 года. На смонтированном видеоролике устройства медленно едут по одной из московских улиц и собирают пух, как пылесосы. На борту голубых агрегатов написано "Это пухосос". Дизайн напоминает оклейку столичных автобусов с надписью "Это электробус". Позже тренд с "пухососами" подхватили крупнейшие российские компании, которые стали публиковать свои вариации небольших роверов в стилистике бренда.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру