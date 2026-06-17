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Новости 17 июня 2026, 16:57

ЦИК принял решение о проведении трехдневных выборов в сентябре 2026 года

фото ЗакС политика ЦИК принял решение о проведении трехдневных выборов в сентябре 2026 года

Члены Центральной избирательной комиссии 17 июня проголосовали за проведение сентябрьских выборов в трехдневном формате, передает ТАСС. Голосование состоится с 18 по 20 сентября 2026 года. Трехдневные выборы проводят в России с 2020 года. 

В сентябре петербуржцы будут выбирать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также муниципального совета МО "Автово". Еще в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское" состоятся дополнительные выборы. 

Президент Владимир Путин 16 июня назначил выборы депутатов Государственной думы. Законодательное собрание Петербурга назначило выборы в городской парламент 17 июня.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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