Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Самокутяева

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата федерального парламента Александра Самокутяева, умершего 17 июня в возрасте 56 лет. Текст обращения опубликован на сайте Госдумы. По словам Володина, Самокутяев ответственно относился к своим обязанностям, пользовался уважением и авторитетом среди коллег. Причина смерти парламентария не уточняется.

"Герой Российской Федерации, чей профессиональный путь — пример мужества и самоотверженного труда на благо Родины. [...] Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Михайловича. Его уход — невосполнимая утрата. Память о нем навсегда останется в наших сердцах," - сказал Володин.

Самокутяев родился в 1970 году в Пензе. Получил образование в Черниговском высшем военном авиационном училище летчиков и в Военно-воздушной академии имени Юрия Гагарина. Работал военным летчиком, позже получил квалификацию космонавта-испытателя. Вошел в состав единого отряда космонавтов Роскосмоса в 2011 году. Дважды выходил в открытый космос. Получил звание героя Российской Федерации.

Депутатом Госдумы Самокутяев был с сентября 2020 года. В 2021 году стал депутатом парламента VIII созыва от партии "Единая Россия". Он был членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Дарья Нехорошева / Фото: Государственная дума