Бастрыкин ждет доклада после жалоб пенсионерки из Петербурга

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ненадлежащего оказания медицинской помощи пенсионерке из Петербурга, передает 18 июня пресс-служба ведомства. По информации СМИ, в 2024 году пожилая женщина обратилась в одну из городских стоматологических клиник для протезирования зубов. Врачи не провели осмотр пациентки, проигнорировав наличие у нее медицинских показаний, утверждают в СК. В результате пенсионерка столкнулась с осложнениями после установки протезов.

По данным ведомства, медработники другого учреждения выявили у петербурженки аллергическую реакцию, из-за которой протезы зубов пришлось удалить. Сейчас пострадавшая не может получить необходимое лечение и восстановить зубы.

Женщине сделали бесплатное протезирование в стоматологической поликлинике № 13, пишут городские СМИ. По информации журналистов, 66-летняя петербурженка имела противопоказания из-за диабета и аллергии на хром и кобальт. В результате установки протезов она лишилась зубов. Сейчас она обратилась в суд.

В конце мая Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки возможного нарушения прав пенсионера из Петербурга, которому не провели необходимую диагностику в медучреждении. По информации следкома, мужчина нуждался в госпитализации. После инцидента пожилого петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники медучреждения утверждают, что обращение от мужчины не поступало.

Екатерина Гусева / Фото: Следственный комитет