Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем медицинского работника

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 21 июня поздравили горожан с Днем медицинского работника. Текст обращения к петербуржцам опубликован на сайте Смольного. Губернатор пожелал медработникам здоровья, энергии и успехов, отметил их мужество и самоотверженный труд. Также Беглов подчеркнул, что специалисты из Петербурга более трехсот лет развивают отечественную медицину.

"Глубокие знания, чуткость и внимание к пациентам, терпение и доброта — все это, наряду с высокой квалификацией, лечит и возвращает надежду. Благодарим петербургских медиков за профессионализм, верность выбранному делу и нашему городу", - заявил губернатор в обращении к гражданам.

Бельский поблагодарил медицинских работников за спасенные жизни, труд и самоотдачу. В соцсетях он рассказал, что накануне в Смольном прошла церемония награждения победителей конкурсов "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием".

День медицинского работника в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. Праздник учредили в 1980 году. В этот день в стране проходят концерты, медицинским работникам вручают премии и награды. Праздник также отмечается в некоторых постсоветских государствах.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный