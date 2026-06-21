На территории МО "Семеновский" открылось культурное пространство

В здании бывших казарм лейб-гвардии Московского полка 20 июня стартовал арт-фестиваль "Фонтанка, 90", сообщили в пресс-службе МО "Семеновский". Это первое мероприятие, которое прошло в новом культурном пространстве на Фонтанке. Для горожан провели музыкальный концерт. Мероприятия планируют организовывать каждую субботу до сентября.

"Приходите семьями, с друзьями, соседями! Семеновцы, наш округ становится культурным!" - написали представители муниципалитета в соцсетях.

Церемонию открытия фестиваля провели глава МО "Семеновский" Илья Стрелков и директор учреждения "Петербург-концерт" Екатерина Артюшкина. Во время концерта для посетителей исполнили "Времена года" Макса Рихтера и "Книгу печали и радости" Настасьи Хрущевой. Выступал заслуженный артист России Илья Иофф.

По словам Артюшкиной, на территории общественного пространства будут давать концерты четыре оркестра, передает "Фонтанка". Для них откроют репетиционные залы и студию звукозаписи. Также в зданиях бывших казарм появятся выставочные пространства и галереи.

Здание на набережной реки Фонтанки, 90, построили в конце XVIII века. Ранее там находилась усадьба генерал-прокурора Александра Глебова. В XIX веке объект приспособили под гвардейские казармы. При советской власти там располагался детский сад. Здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Дарья Нехорошева / Фото: МО "Семеновский"