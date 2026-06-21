В Смольном обратились к петербуржцам в день рождения музыканта Виктора Цоя

Городские власти обратились к петербуржцам 21 июня в 64-ю годовщину со дня рождения рок-музыканта Виктора Цоя. Текст обращения к гражданам опубликовали на сайте Смольного в разделе телеграмм губернатора без подписи Александр Беглова. Представители городских властей подчеркнули, что история жизни Цоя неразрывно связана с Ленинградом. По их словам, песни музыканта по-прежнему находят отклик у слушателей разных возрастов.

"Ушедший в 28 лет, Виктор Цой успел многое сказать в своих стихах и мелодиях. Их ценят их за глубину, честность и ясность мысли. [...] Сохранение памяти о Викторе Цое, Сергее Курехине, других звездах музыкальной сцены конца XX века, поддержка тематических проектов и современного искусства — неотъемлемая часть культурной политики Петербурга", - заявили в Смольном.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский также упомянул годовщину со дня рождения Цоя в соцсетях. Он написал, что слушал песни исполнителя еще в детстве. Также чиновник назвал Цоя культурным феноменом, который повлиял на мировоззрение целого поколения.

Цой родился в 1962 году в Ленинграде. Он был основателем и лидером рок-группы "Кино". При жизни музыканта группа выпустила восемь альбомов. Также Цой снялся в восьми фильмах. Музыкант погиб в 1990 году в автокатастрофе. Он похоронен на Богословском кладбище в Петербурге. Цой считается одним из самых известных советских рок-музыкантов. В Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого находится памятник музыканту. Также установлена мемориальная табличка в доме на проспекте Ветеранов, где жил Цой. В котельной "Камчатка" на улице Блохина, где работал музыкант, открыт клуб-музей исполнителя.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный