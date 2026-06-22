В Петербурге запустят "наземное метро" с опорой на тактовое движение электричек

Смольный рассчитывает создать систему "наземного метро" на базе тактовых маршрутов электричек, сообщил "Деловой Петербург" 22 июня со ссылкой на слова вице-губернатора Кирилла Полякова. По словам чиновника, Смольный обсуждает с властями соседней Ленинградской области и руководством ОАО "РЖД" два маршрута: Ораниенбаум – Белоостров и Гатчина – Токсово.

Предполагается, что первый маршрут пройдет через Пулково, Броневую, Пискаревку и Сестрорецк. Второй протянется через Волковскую и Девяткино. Как уточнил Поляков, новые маршруты планируют по примеру московских центральных диаметров.

"Проект технологически сложный. Мы не можем просто запустить поезда по щелчку пальцев, так как сталкиваемся с серьезными инфраструктурными ограничениями. Главные из них — это обилие однопутных участков и колоссальный объем транзитных грузовых потоков, которые идут прямо через город из–за отсутствия внешних железнодорожных обходов Петербурга", - сказал Поляков в разговоре с изданием.

О строительстве двух диаметров представители Северо-Западной пригородной пассажирской компании заявляли в 2025 году. В ведомстве сообщали, что на маршрутах "наземного метро" планируется ежедневно использовать 444 поезда. Минимальный интервал движения между поездами составит 10 минут. Предполагается, что к 2030 году такой способ передвижения увеличит пассажиропоток до 142 млн человек в год.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру