Суд продлил арест петербургскому депутату Милюте

Колпинский районный суд продлил арест депутату Законодательного собрания Петербурга Олегу Милюте до 19 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города 22 июня. На тот же срок продлили меру для других фигурантов дела об особо крупной взятке: бывшему главе администрации Колпинского района Юлии Логвиненко, экс-руководителю местной администрации МО "Город Колпино" Дмитрию Кохно и Олегу Лапотко, которого следствие считает посредником.

Как отметили в пресс-службе судов, Кохно и Лапотко заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Их дела вынесены в отдельное производство. Предварительное расследование по делу закончили 22 мая 2026 года.

Фигурантов собираются судить за взятки от компании "Автодор". За крупную сумму коммерсантам обещали покровительство при заключении контрактов на благоустройство на территории Колпинского района. В июне 2025 года следствие насчитало взяток на 14,2 млн рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру