На транспортной комиссии ЗакСа обсудили проблемы виолончелистов в метро

Во время заседания транспортной комиссии Законодательного собрания Петербурга 22 июня депутаты обсудили провоз виолончели в метрополитене. В соответствии с действующей нормой в метро не пускают в инструментами длиной более 150 см, что создает неудобство для виолончелистов, передает "Фонтанка". Парламентарии подготовили проект письма в Смольный о корректировке действующих правил.

По словам музыканта Станислава Лямина, с затруднениями сталкиваются студенты музыкальных училищ, которые едут на занятия из разных районов города. Особенно часто ученики испытывают неудобства во время сдачи экзаменов.

В комитете по транспорту, в свою очередь, отметили, что перед принятием решения необходимо оценить риски, поскольку футляр для виолончели можно использовать для перевозки опасных предметов. Кроме того, представители Смольного подчеркнули, что крупные предметы повышают риск травмирования пассажиров в часы пик.

"Мы принимаем весь имеющийся арсенал соответствующих технических средств досмотровых, чтобы выявить запрещенные предметы, которые могут быть злоумышленниками помещены как в футляр, так и в музыкальные инструменты", — приводят слова начальника службы транспортной безопасности "Петербургского метрополитена" Дениса Егорова в "Осторожно, Петербург".

Также на заседании транспортной комиссии Заксобрания обсудили ужесточение наказания за езду на велосипеде в нетрезвом состоянии. Представители ГАИ предложили выписывать штраф в размере 45 тысяч рублей за подобные правонарушения. Также они выдвинули идею лишать прав на вождение автомобиля за езду на велосипеде в пьяном виде.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру