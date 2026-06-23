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Новости 23 июня 2026, 13:03

Петербург вошел в тройку регионов по уровню налоговых долгов

фото ЗакС политика Петербург вошел в тройку регионов по уровню налоговых долгов

По состоянию на апрель 2026 года Петербург занял третье место среди российских регионов по объему налоговой задолженности, сообщили 23 июня "Известия" со ссылкой на данные отчета "Росстата". Совокупный долг организаций и граждан перед бюджетом в городе составил 205 млрд рублей. Лидером по объему накопленных долгов стала Москва, где задолженность достигла 1,5 трлн рублей. На втором месте находится Московская область с показателем 286 млрд рублей. В пятерку регионов с наиболее высокой налоговой задолженностью также вошли Краснодарский край и Самарская область.

В целом по России налоговая задолженность достигла 4 трлн рублей, увеличившись примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Из этой суммы около 1,7 трлн рублей приходится на недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, остальное составляют начисленные пени и штрафы.

Наибольшие объемы задолженности зафиксированы по налогу на добавленную стоимость — 648 млрд рублей. Еще 294 млрд рублей приходится на налог на прибыль организаций, 292 млрд рублей — на страховые взносы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на февраль 2026 года средняя задолженность индивидуального предпринимателя в Петербурге достигла 142 тысяч рублей. В январе 2026 года объем кредитования городских ИП со стороны банков превысил 4,1 млрд рублей, что ниже среднемесячного показателя 2025 года на 20% и на 17% уступает результату 2024 года. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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