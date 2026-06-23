В ЗакСе предложили учитывать период ухода за ребенком для досрочной пенсии

Федеральную инициативу о включении периода ухода за ребенком до полутора лет в страховой стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости, внесли на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга, обратил 23 июня внимание ЗАКС.Ру. Согласно документу, при расчете стажа для досрочного выхода на пенсию будет учитываться время ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет.

Инициатива предполагает изменения в статью 13 закона "О страховых пенсиях". Согласно нему, сейчас при расчете страхового стажа засчитываются только периоды временной нетрудоспособности, участие в добровольческом формировании и военная служба. При этом период ухода за ребенком включается в общий страховой стаж, однако не засчитывается при определении права на досрочную страховую пенсию по старости для граждан с длительным трудовым стажем.

В пояснительной записке отмечается, что такая норма ставит работающих матерей в менее выгодное положение по сравнению с женщинами, не имеющими детей. Для получения права на досрочную пенсию женщинам необходимо иметь 37 лет стажа. При этом время, затраченное на уход за ребенком, фактически приходится компенсировать дополнительными годами работы. По мнению авторов проекта, включение периода ухода за ребенком в стаж для досрочной пенсии позволит устранить существующий дисбаланс и усилить социальную защиту матерей.

Авторами законопроекта выступили комиссия Заксобрания по социальной политике и здравоохранению, а также депутат Ольга Герасина. В случае поддержки инициативы ее направят в Государственную думу. При принятии законопроекта новые правила вступят в силу 1 января 2027 года. Представлять документ в нижней палате парламента уполномочили депутата Александра Ржаненкова, возглавляющего комиссию по соцполитике.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру