ЛДПР определилась с кандидатами в Госдуму от Петербурга

На XXXVIII съезде ЛДПР, который прошел в Москве 23 июня, огласили имена кандиадтов в Государственную думу от Петербурга. Лидером регионального списка стала некая Яна Овчинская, а вторую строчку занял первый заместитель координатора городского штаба Иван Есипов. По одномандатному округу Есипова выдвигать не стали.

Кандидаты в Госдуму от ЛДПР по региональному списку:

Психолог Яна Овчинская Первый замкоординатора реготделения партии Иван Есипов Депутат Заксобрания Андрей Малков Предприниматель Андрей Скоблов Замкоординатора реготделения партии Александр Устименко Муниципальный депутат Мария Гущина Муниципальный депутат Алексей Головин Глава Петроградского отделения Артем Зверев Глава Колпинского отделения Кирилл Прокопенко

Кандидаты в Госдуму от ЛДПР по одномандантым округам:

Округ №211 – Глава Центрального отделения Светлана Житкова

Округ №212 – Муниципальный депутат Алексей Головин

Округ №213 – Глава Петроградского отделения Артем Зверев

Округ №214 – Предприниматель Андрей Скоблов

Округ №215 – Помощник депутата ЗакСа Антон Пыхтеев

Округ №216 – Замкоординатора реготделения партии Александр Устименко

Округ №217 – Глава Колпинского отделения Кирилл Прокопенко

Округ №218 – Депутат Заксобрания Андрей Малков

Выборы депутатов Государственной думы пройдут в Петербурге с 18 по 20 сентября. Также в эти дни в городе пройдут выборы в Законодательное собрание.

Константин Леньков / Фото: ЛДПР