ЛДПР определилась с кандидатами в Госдуму от Петербурга

На XXXVIII съезде ЛДПР, который прошел в Москве 23 июня, огласили имена кандиадтов в Государственную думу от Петербурга. Лидером регионального списка стала некая Яна Овчинская, а вторую строчку занял первый заместитель координатора городского штаба Иван Есипов. По одномандатному округу Есипова выдвигать не стали.
Кандидаты в Госдуму от ЛДПР по региональному списку:
- Психолог Яна Овчинская
- Первый замкоординатора реготделения партии Иван Есипов
- Депутат Заксобрания Андрей Малков
- Предприниматель Андрей Скоблов
- Замкоординатора реготделения партии Александр Устименко
- Муниципальный депутат Мария Гущина
- Муниципальный депутат Алексей Головин
- Глава Петроградского отделения Артем Зверев
- Глава Колпинского отделения Кирилл Прокопенко
Кандидаты в Госдуму от ЛДПР по одномандантым округам:
- Округ №211 – Глава Центрального отделения Светлана Житкова
- Округ №212 – Муниципальный депутат Алексей Головин
- Округ №213 – Глава Петроградского отделения Артем Зверев
- Округ №214 – Предприниматель Андрей Скоблов
- Округ №215 – Помощник депутата ЗакСа Антон Пыхтеев
- Округ №216 – Замкоординатора реготделения партии Александр Устименко
- Округ №217 – Глава Колпинского отделения Кирилл Прокопенко
- Округ №218 – Депутат Заксобрания Андрей Малков
Выборы депутатов Государственной думы пройдут в Петербурге с 18 по 20 сентября. Также в эти дни в городе пройдут выборы в Законодательное собрание.
Константин Леньков / Фото: ЛДПР