Глава Южной Осетии сложил полномочия и стал советником президента России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев сложил с себя полномочия. Он перешел на должность советника президента России. Соответствующий указ 23 июня подписал глава государства Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича советником президента Российской Федерации", – говорится в указе главы государства.

Накануне Путин виделся с Гаглоевым в Кремле. На встрече стороны обсуждали перспективы сотрудничества России и Южной Осетии.

Гаглоев руководил республикой с мая 2022 года. Он победил на президентских выборах в Южной Осетии, набрав 56,09% голосов избирателей. До этого Гаглоев около пяти лет проработал в региональном комитете государственной безопасности и создал партию "Аланский союз", однако Минюст Южной Осетии отказал объединению в регистрации. С февраля 2020 года по май 2022 года он также занимает пост председателя партии "Ныхас".

Екатерина Гусева / Фото: Кремль