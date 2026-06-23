Незрячую выпускницу с 200 баллами на ЕГЭ позвали на практику в ЗакС

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 23 июля встретился с выпускницей школы-интерната № 1 имени К.К. Грота для слепых и слабовидящих детей Дарьей Василенко. Она сдала ЕГЭ по русскому и литературе на 200 баллов и вошла в историю как первый обучающийся с ограниченными возможностями, достигший такого высокого результата. Узнав, что девушка собирается поступать в Высшую школу журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, Бельский пригласил ее на практику в пресс-службу городского парламента.

– Куда хочешь поступить, в какой вуз? – поинтересовался спикер ЗакСа.

– Конкретный вуз пока не знаю, но я думаю это будет в сторону филологии, журналистики, – ответила Василенко.

– О, если пойдешь на журналистику, у нас здесь пресс-служба, если понадобится практика – пожалуйста, ждем в гости к нам. Договорились?

Встреча состоялась в рамках приема выпускников специальных школ и школ-интернатов для детей-сирот, который прошел в Ротонде Мариинского дворца. Там перед ребятами с приветственным словом выступил сам Бельский.

Ранее с успешной сдачей экзамена Василенко поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Как отмечали в пресс-службе Смольного, задания на экзаменах для незрячих не отличаются от обычных. Незрячие школьники выполняют их помощью шрифта Брайля.

Константин Леньков / Фото: