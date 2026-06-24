Самозанятым из регионов разрешили работать таксистами в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга 24 июня в третьем, окончательном чтении приняло закон, позволяющий самозанятым без прописки в Северной столице работать таксистами на территории города. Для таких работников ввели обязательное условие – платить налоги именно в Петербурге.

Законопроект также наделяет Смольный полномочием по определению числа транспортных средств, которые могут быть внесены в реестр легковых такси Петербурга. Еще чиновники получат возможность вести учет и рассматривать заявления о внесении данных в реестр такси.

Законопроект внес на рассмотрение парламента губернатор Александр Беглов в начале июня. Напомним, в декабре 2025 года глава города продлил до конца 2026 года запрет для мигрантов на работу в такси и курьерских сервисах.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру