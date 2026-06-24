Медведев лично вносит правки в текст новых школьных учебников по обществознанию

Помощник президента Владимир Мединский сказал 24 июня во время Петербургского международного юридического форума, что председатель Совета безопасности и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев лично вносит правки в текст новых учебников по обществознанию для учеников 9-11 классов, передает РИА "Новости". Девятиклассники начнут учиться по новому пособию с 1 сентября 2026 года, одиннадцатиклассники – с 1 сентября 2027 года.

"Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст," - заявил Мединский (цитата по РИА "Новости").

Учебники по обществознанию под редакцией Медведева представил министр просвещения Сергей Кравцов также 24 июня во время ПМЮФ. Кравцов сообщил, что учебник поможет школьникам аргументированно отстаивать свою точку зрения. Также министр подчеркнул, что государственные учебники будут намного дешевле пособий, которые выпускают частные издательства.

ПМЮФ в 2026 году пройдет в Петербурге в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 24 по 26 июня. Девиз мероприятия звучит как "Время быть в праве". В форуме будут участвовать представители более чем 80 зарубежных стран. Специалисты обсудят международное право, развитие законодательства и юридического сообщества.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль