Беглов выразил соболезнования в связи со смертью ветерана ВОВ Сергея Матвеева

В Петербурге на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Сергей Матвеев. Губернатор Александр Беглов 24 июня выразил соболезнования его семье и друзьям. В своем обращении глава города назвал Матвеева "человеком легендарной судьбы" и активным участником деятельности ветеранского сообщества.

"Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кузьмич Матвеев. В октябре прошлого года мы отмечали его 100-летний юбилей. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким. [...] Он всегда был полон жизни и делился теплом своей души. Светлая память о Сергее Кузьмиче Матвееве навсегда сохранится в наших сердцах", — приводят слова Беглова в пресс-службе Смольного.

О смерти ветерана накануне сообщил глава администрации Курортного района Александр Забайкин. Он добавил, что Матвеев активно участвовал в жизни города, в частности присутствовал на праздновании Дня Победы и церемонии возложения цветов на Сестрорецком воинском мемориале.

Матвеев родился в 1925 году в Псковской области. Во время Великой Отечественной войны он записался в отряд самообороны Ленинграда, а после эвакуации блокадного города в 1943 году стал служить механиком по авиавооружению на военных аэродромах. Участвовал в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Австрии, Венгрии и Румынии. После войны более 30 лет проработал мастером типографии в ленинградском государственном научном центре "Электроприбор" на Петроградской стороне. Имел медаль "За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." и Орден Отечественной войны I степени.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Забайкин