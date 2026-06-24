Полицейские задержали в Ленобласти подозреваемого в краже 180 литров топлива

В Ленинградской области 24 июня силовики задержали 39-летнего сотрудника транспортной организации, подозреваемого в краже 180 литров топлива, сообщили в пресс-службе регионального управления транспортной полиции. Фигурант якобы украл топливо с железнодорожной станции "Кириши" в Киришском районе региона. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным полиции, мужчина украл топливо во время рабочей смены. Он использовал заранее подготовленные 10 канистр и шланг. Фигуранта задержали во время загрузки партии топлива в гараж, расположенный рядом с железнодорожной станцией "Кириши".

Мужчина хотел использовать топливо для личных нужд, утверждают силовики. По статье о краже предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В июне в Ленобласти на некоторых АЗС ввели ограничения на продажу топлива. Глава региона Александр Дрозденко заявлял, что поставки бензина идут по графикам, дефицита топлива в Ленобласти нет. Ограничения на продажу топлива в некоторых районах региона Дрозденко объяснил высокой концентрацией тяжелого транспорта.

Также в июне ограничения на продажу топлива начали действовать в Петербурге. Например, на заправках "Тебойл" и "Лукойл" продают не более 30 литров бензина в одни руки. Кроме того, на некоторых АЗС сети "Татнефть" ввели режим предоплаты при продаже бензина, при котором необходимо сперва оплатить 20 литров бензина и затем начать заправку.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру