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Новости 25 июня 2026, 16:23

В Петербурге возбудили уголовное дело после издевательства над крысами

фото ЗакС политика В Петербурге возбудили уголовное дело после издевательства над крысами

МВД возбудило уголовное дело после обращения депутата Законодательного собрания Дмитрия Павлова о замученных декоративных крысах, найденных в начале июня в Пушкине. Правоохранительные органы расследуют дело в отношении неустановленного лица по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК), пишет "Ротонда" со ссылкой на парламентария.

Изувеченных крыс нашли в Отдельном парке в Пушкине. У животных обнаружили ожоги, переломы, опаленные усы. У некоторых грызунов не было передних лап. Зооволонтер направила заявление в полицию с просьбой найти виновного в издевательствах над животными.

На инцидент также обратил внимание коллега Павлова, депутат Алексей Макаров, который возглавляет парламентскую комиссию по природопользованию. Еще о готовности помочь волонтерам заявлял депутат Госдумы Виталий Милонов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Макаров Алексей Алексеевич 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 






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