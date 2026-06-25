В петербургском музее городской скульптуры сменился директор

Владимир Тимофеев, возглавлявший Государственный музей городской скульптуры с 1990 года, покинул пост, сообщили 25 июня в пресс-службе комитета по культуре. Временно исполняющим обязанности директора музея назначена заместитель директора Милена Третьякова. В ведомстве не назвали причину кадровых перестановок.

Под руководством Тимофеева музей провел реставрационные работы памятника "Медный Всадник" и усадьбы "Уткина дача", подчеркнули в комитете по культуре. Также за время работы его наградили званием "Заслуженный работник культуры", орденами Дружбы, "За заслуги в культуре и искусстве" и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Третьякова работала в Кунсткамере и Государственном мемориальном музее обороны блокады Ленинграда. Также была заместителем директора петербургского цирка и Зоологического института Российской академии наук. Сейчас Третьякова трудится специалистом по выставочным проектам Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Дочь историка, заслуженного работника культуры России Николая Третьякова, возглавлявшего музей-заповедник "Гатчина", музей-заповедник "Павловск" и историко-мемориальный музей "Смольный".

Государственный музей городской скульптуры основан в 1939 году. Во времена Великой Отечественной войны работники музея занимались сохранением памятников и мемориальных досок. Также работники организации сооружали новые монументы в Ленинграде. Сейчас на учете музея стоят более 200 памятников и 1,5 тысячи мемориальных досок.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по культуре