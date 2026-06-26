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Новости 26 июня 2026, 12:18

Умер экс-глава Вологодской области Вячеслав Позгалев

Бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев скончался на 80-м году жизни. О его смерти вечером 25 июня сообщили на официальной странице политика в социальной сети "ВКонтакте"

"Сегодня в 21:00 ушел из жизни Позгалев Вячеслав Евгеньевич. О дате и месте прощания будет оповещено позже", — говорится в сообщении.

Вячеслав Позгалев родился в 1946 году. В 1986 году он стал депутатом Череповецкого городского совета народных депутатов. В 1991 году его избрали мэром Череповца. После его назначили губернатором Вологодской области в 1996 году. Регионом он руководил 15 лет, до 2011 года. В период с 2011 по 2016 год Позгалев также заседал в Государственной думе от партии "Единая Россия". Бывший губернатор Вологодчины имел государственные награды, в частности, орден Почета, орден Дружбы и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Екатерина Гусева


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Позгалев Вячеслав Евгеньевич






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