Бастрыкин раскритиковал Росмолодежь, Минпросвещения и Минобрнауки на ПМЮФ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 26 июня раскритиковал работу представителей Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки в области профилактики детской преступности. Соответствующее заявление он сделал в ходе своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению главы СК, действующие меры ведомств не дают заметного результата и сводятся к формальным мероприятиям.

— Росмолодежь вообще меня удивила. "Вы чем занимаетесь?" А мы, говорят, получаем гранты и проводим конференции на эти гранты. "А что еще делаете?" "А ничего не делаем". Зачем делать, когда можно просто гранты положить, распихать по карманам и ждать следующего гранта, — сказал Бастрыкин.

Глава Следкома также раскритиковал проект "Разговоры о важном", заявив, что не понимает его эффективности и необходимости в российских школах. Бастрыкин привел в пример совещание совета по борьбе с экстремизмом. Доклады представителей ведомств, занимающихся профилактикой с молодежью, которые были представлены на совещании, он охарактеризовал как "сплошную болтовню". С помощью такой работы "не победить преступность", считает Бастрыкин. В конце своей речи он обратился к залу и поинтересовался, присутствуют ли на мероприятии представители Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи.

— Не обижайтесь, товарищи, но никакого толка от вашей работы нет, — заявил Бастрыкин.

Слова председателя Следкома аудитория встретила аплодисментами. После Бастрыкин вернулся к своему докладу о подростковой преступности.

Тема детской преступности стала одной из центральных в выступлении Бастрыкина. Ранее в ходе форума он сообщил о росте числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также вновь высказался за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет и поддержал идею ужесточения ответственности родителей за отдельные преступления их детей.

Екатерина Гусева / Фото: Следственный комитет