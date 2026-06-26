Скончался бывший министр обороны Сергей Иванов

В возрасте 73 лет умер бывший министр обороны, экс-глава администрации президента и почетный президент Единой лиги ВТБ Сергeй Иванов, сообщила 26 июня пресс-служба баскетбольного турнира. Президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Иванова.

"Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Иванов родился в Ленинграде в 1953 году. В 1975 году начал работать в КГБ, а после служил во внешней разведке. В августе 1998 года его назначили на пост заместителя директора ФСБ. В 2001 году Иванов стал министром обороны. В 2005 году он ушел на должность зампредседателя правительства. В период с 2011 по 2016 год Иванов руководил администрацией президента. Последние десять лет работал специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Имел звание генерал-полковника запаса и являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Екатерина Гусева / Фото: Кремль