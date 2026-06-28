Путин поздравил комитет по внешним связям Петербурга с 35-летием работы

Президент Владимир Путин 28 июня поздравил коллектив комитета по внешним связям Петербурга с 35-летием работы ведомства. Он отметил вклад чиновников в развитие города как одного из центров мировой культуры, экономики и науки, а также поблагодарил ведомство за содействие расширению связей между странами и регионами и помощь россиянам, проживающим за рубежом. Путин пожелал коллективу и бывшим сотрудникам комитета успехов в работе и здоровья. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 35-летием создания комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. За прошедшее время комитет стал важным звеном в системе международных связей Северной столицы, всей страны. [...] Горжусь тем, что был причастен к этой востребованной работе. [...] Уверен, что сплоченный коллектив комитета будет и впредь высоко держать профессиональную планку", — говорится в поздравлении.

К коллективу комитета также обратился губернатор Александр Беглов. Он отметил вклад бывших и действующих сотрудников ведомства в развитие связей Петербурга с другими регионами России.

Комитет по внешним связям Петербурга создали 28 июня 1991 года. Его первым председателем стал Путин. В разное время в ведомстве также работали зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, бывший глава ЦИК Владимир Чуров, председатель правления "Газпром" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин. С 31 марта 2014 года должность председателя комитета занимает Евгений Григорьев.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль