Путин назвал дефицит топлива в России некритичным

Президент Владимир Путин заявил 28 июня во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным, что дефицит топлива в России некритичен. Интервью опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что для решения проблем нужно наладить необходимый объем импорта и нарастить производство востребованных средств ПВО для защиты объектов. До интервью президент провел совещание с руководителями крупнейших нефтяных компаний.

"Что касается ударов по критической, по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы, это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический, я сейчас скажу," - заявил президент.

Также Путин добавил, что все поврежденные критически важные объекты восстанавливают быстро. Удары ВСУ по объектам инфраструктуры не влияют на ход боевых действий на фронте, сказал президент.

В конце июня 2026 года ограничения на продажу топлива действуют более чем в 30 регионах России. В Петербурге ограничения на продажу бензина ввели на автозаправочных станциях "Татнефть", "Тебойл", "Лукойл". На некоторых АЗС действует режим предоплаты, при котором необходимо сперва оплатить 20 литров бензина, а затем начать заправку.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль