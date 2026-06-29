В Петербурге и области за полгода потратили 215 млн рублей по "Пушкинской карте"

С начала 2026 года жители Петербурга и Ленинградской области потратили свыше 215 млн рублей по "Пушкинской карте" на культурно-досуговые мероприятия, сообщил 29 июня "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на пресс-службу банка-оператора программы ВТБ. Порядка 70 млн рублей пришлось на посещение кинотеатров. Средняя цена билета по "Пушкинской карте" в 2026 году составила 1 520 рублей.

"Мы видим, что "Пушкинская карта" стала привычным финансовым инструментом, которым молодежь пользуется осознанно и системно. [...] Она органично встраивается в культурную экосистему города и помогает молодым людям расширять свой кругозор", — сказал территориальный директор управления розничных продаж ВТБ Денис Кучинский (цитата по "Коммерсанту Северо-Запад").

По состоянию на конец февраля 2026 года жители Петербурга и Ленобласти приобрели порядка 220 тысяч карт и потратили по программе свыше 90 млн рублей.

В середине мая министр культуры Ольга Любимова заявила, что с начала выпуска "Пушкинской карты" к программе присоединились почти 1,5 тысячи организаций. Россияне приобрели свыше 110 млн билетов на сумму более 55 млрд рублей. Глава ведомства также добавила, что на проект рассчитывают потратить почти 140 млрд рублей с 2025 по 2030 год.

Программа "Пушкинская карта" начала действовать с сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. В начале года каждому участнику перечисляют на карту пять тысяч рублей, которые можно потратить на посещение театров, художественных выставок, музеев и концертов. При этом на походы в кинозалы выделена отдельная сумма — до двух тысяч рублей из общего лимита. Программа рассчитана на популяризацию культуры среди молодежи и поддержку государственных учреждений.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру