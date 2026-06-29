После крушения сверхлегкого самолета в Ленобласти возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК) после падения сверхлегкого самолета Е-12 в Ленинградской области, сообщили 29 июня в пресс-службе Ленинградского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России. По данным следствия, инцидент произошел вечером 28 июня рядом с посадочной площадкой Сельцо в Волосовском районе региона. 70-летний пилот погиб.

Погибший был владельцем воздушного судна, доложили в пресс-службе. Он выполнял полет на высоте 300 метров. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, считают следователи. Силовики провели осмотр места крушения самолета и рассматривают разные версии произошедшего.

По данным издания 47news, погибший жил в Петербурге. Разрешение на вылет у него было, утверждают журналисты.

Дарья Нехорошева / Фото: Западное МСУТ СК России