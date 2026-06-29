Бельский рассказал, что в молодости чинил компьютеры на верфях

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал, что его трудовая деятельность началась с ремонта персональных компьютеров на верфях. Воспоминаниям о начале карьерного пути он предался в посте, посвященном Дню кораблестроителей. Праздник отмечается 29 июня.

"Мой отец (и некоторое время мама) трудился на "Северной верфи", которая тогда называлась Судостроительным заводом им. Жданова. Я свою трудовую деятельность тоже начинал на верфях: занимался ремонтом персональных компьютеров, которые тогда только появлялись. До сих пор помню, как впервые зашёл в эллинг и увидел корабль на суше: смотрел и не мог поверить своим глазам — настолько он был огромным", - рассказал Бельский.

Спикер парламента поздравил кораблестроителей с праздником и поблагодарил их за труд и профессионализм. Он отметил, что Петербург является одним из главных центров российского кораблестроения.

Бельский получил образование по специальности "Экономика и управление на предприятии". На сайте Заксобрания сообщается, что по окончании вуза он работал на "Северной верфи", однако информации о ремонте компьютеров там нет. В дальнейшем Бельский работал в различных коммерческих организациях. Политическую карьеру начал в 2011 году, когда был избран депутатом МО "Поселок Солнечное". С 2012 года Бельский состоит в партии "Единая Россия".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру