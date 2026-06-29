Журналистку Екатерину Надольскую оштрафовали за мат у "Экспофорума"

Главного редактора изданий Russia News и Petersburg News Екатерину Надольскую оштрафовали за нецензурную брань на улице у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", сообщила 29 июня "Ротонда". Инцидент произошел во время Петербургского международного юридического форума. Сумма штрафа, который выписали Надольской, не уточняется.

"Я, бывает, отдыхаю тем, что ругаюсь нецензурной бранью. Я, конечно, все осознала, поняла, что ругаться в общественном месте нельзя. Особенно возле "Экспофорума", где много разных сотрудников," - сказала оштрафованная в разговоре с изданием.

Полицейских якобы вызвал мужчина, который услышал матерщину на улице. На Надольскую составили протокол о мелком хулиганстве. Женщина рассказала журналистам, что плохо себя чувствовала в день задержания.

ПМЮФ прошел с 24 по 26 июня. На полях форума Надольская подписала соглашение с пакистанским изданием Metro Morning.

На сайтах изданий Russia News и Petersburg News Надольская значится не только как главный редактор, но и как учредитель. Ранее она трудилась в издании SM-News. Сейчас Надольская выступает на арабском телевидении как эксперт из России.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру