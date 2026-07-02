"Фонтанка": В Петербурге сократят штат медработников

В бюджетных медицинских учреждениях Петербурга до конца 2027 года сократят штат на 15%, сообщила 2 июля "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, представители Смольного сообщили руководителям больниц о необходимости сокращать персонал в июне. Меры якобы продиктованы экономической ситуацией.

Еще до проведения Петербургского международного экономического форума глава комитета по здравоохранению Андрей Сарана провел совещание с руководителями медучреждений, сообщила "Фонтанка". Чиновник заявлял о необходимости сокращать расходы и фонд оплаты труда.

"Ссылаясь на самые "верхние верхи", устно сообщили, что 15% бюджетных ставок надо сократить в связи со сложной экономической ситуацией. Как это должно происходить, что делать дальше? Мы ничего не знаем", - заявили сотрудники городских клиник в беседе с журналистами.

В комитете по здравоохранению изданию сообщили, что не располагают сведениями о сокращении ставок в медучреждениях города. Также неизвестен механизм возможных сокращений. Журналисты предполагают, что сокращать будут незанятые вакансии, объем по которым выполняют другие сотрудники.

В апреле губернатор Александр Беглов отметил, что в Петербурге готовят план на случай, если понадобится сократить расходы. Также в июне спикер Законодательного собрания Александр Бельский сообщил о снижении бюджетных поступлений в городе.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру