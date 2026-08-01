На петербуржца составили протокол за видео пожара на складе Wildberries

Правоохранители составили протокол на жителя Петербурга из-за публикации в социальных сетях видеозаписи пожара на складе Wildberries, произошедшего 24 июля после атаки беспилотников, сообщил ТАСС 1 августа. Протокол составили по статье о неисполнении требований нормативных правовых актов Петербурга (ч. 1 ст. 8_6-3 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге").

"Накануне правоохранители задержали мужчину 1995 года рождения, который во время налета украинских БПЛА на склады Wildberries 24 июля снимал происходящее на камеру", — рассказал собеседник информагентства.

По словам правоохранителя, после съемки пожара гражданин выложил видео в одну из соцсетей, где оно разошлось в каналах. Задержанный признал вину и раскаялся. Ему грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Публикация снимков и видеозаписей последствий атак беспилотников в Петербурге запрещена. Как отмечает информагентство, если бы в кадр попали средства ПВО с привязкой к местности, в отношении гражданина могли бы возбудить уголовное дело о государственной измене.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру