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14 декабря, 15:52

Москалькова: У общества есть спрос на запрет критики власти в интернете

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова приветствует идею законопроекта, внесенного 12 декабря, в Государственную думу и предусматривающего разного рода наказания для тех, кто оскорбительно критикует органы власти в интернете. По ее разумению, инициатива отстаивает высокие моральные стандарты и может претендовать на популярность у сограждан. Соответствующие слова, адресованные журналистскому пулу, цитирует РИА "Новости".

Вместе с тем, чиновница сделала оговорку, призвав принять закон в такой его редакции, в которой каждый пункт имел бы максимально конкретное выражение.

Очень важно, чтобы нормы были таким образом сформулированы, чтобы не порождали дискрецию усмотрения, что в этом случае можно наказать, а в этом - простить, чтобы не пострадали люди, которые за свободу поведения в рамках закона, за свободу слова, за свободу личности

Татьяна Москалькова

Напомним, в случае принятия нормативного документа, подготовленного сенаторами, каждого юзера, кто позволит себе написать и выложить в интернете нечто "неприличное" про российскую власть и ее представителей, будет иметь все "шансы" на штраф до пяти тысяч рублей, либо помещение в спецприемник на срок до пятнадцати суток. Совет по правам человека при президенте осудил новую инициативу.

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16 декабря, 15:54   владимир   slowo46@mail.ru
Лицемерие власти или глупость просто зашкаливают.Что же, бытие определяет сознание, и, вообразив себя небожителем (за какие такие заслуги?), уже ощущаешь естественным, что любой косой взгляд на тебя или твоих уважаемых начальников и благодетелей есть кощунство.За которое и по голове иногда не вредно...

16 декабря, 15:38   FKTRC  
У россиян есть БОЛЬШОЙ запрос на СПРАВЕДЛИВОСТЬ

16 декабря, 13:05   а045   arman-mail@yandex.ru
Более всего нашу власть дискредитирует она сама, но ее за это не наказывают (понятие репутации у нас в расчет не принимается). Иными словами, если я выскажу, что думаю сейчас о Москальковой, меня можно будет за это наказать, а ей ничего не будет за то, в каком свете она выставила себя и свой высокий пост.

14 декабря, 22:24    
Москалькова - обнаглевшая жаба.
В отставку тварь!

14 декабря, 19:57   Дед Иван   РУСЬ
Когда Власть и Народ Едины! То Нет критики такой власти. Люди относятся к такой Власти с пониманием и уважением! Если путино-едрисья власть лживая, пакостливая и антинародная. Какое, может, быть уважение к коррупционному  и лживому правительству!?

14 декабря, 17:56    
Война есть мир, неравенство - настоящее равенство, а ликвидация прав человека - есть неоспоримое свидетельствл их эффективной защиты. Как хорошо известно, лучший охранитель овец в овчарне - волк.

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