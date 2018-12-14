Москалькова: У общества есть спрос на запрет критики власти в интернете

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова приветствует идею законопроекта, внесенного 12 декабря, в Государственную думу и предусматривающего разного рода наказания для тех, кто оскорбительно критикует органы власти в интернете. По ее разумению, инициатива отстаивает высокие моральные стандарты и может претендовать на популярность у сограждан. Соответствующие слова, адресованные журналистскому пулу, цитирует РИА "Новости".

Вместе с тем, чиновница сделала оговорку, призвав принять закон в такой его редакции, в которой каждый пункт имел бы максимально конкретное выражение.

Очень важно, чтобы нормы были таким образом сформулированы, чтобы не порождали дискрецию усмотрения, что в этом случае можно наказать, а в этом - простить, чтобы не пострадали люди, которые за свободу поведения в рамках закона, за свободу слова, за свободу личности — Татьяна Москалькова

Напомним, в случае принятия нормативного документа, подготовленного сенаторами, каждого юзера, кто позволит себе написать и выложить в интернете нечто "неприличное" про российскую власть и ее представителей, будет иметь все "шансы" на штраф до пяти тысяч рублей, либо помещение в спецприемник на срок до пятнадцати суток. Совет по правам человека при президенте осудил новую инициативу.