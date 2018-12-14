Суд отпустил Сергея Мохнаткина из-под ареста

Архангельский областной суд отпустил из-под стражи правозащитника Сергея Мохнаткина, передает ОВД-Инфо со ссылкой на общественного защитника Андрея Крекова.

Суд отменил постановление Исакогорского суда Архангельска о заключении Мохнаткина под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о «дезорганизации работы колонии». До этого правозащитник жаловался на избиения в колонии и отсутствие медпомощи: в том числе, рассказал Мохнаткин, ему повторно сломали спину.

Мохнаткина в 2014 году приговорили к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в нападении на полицейского по время акции «Стратегия-31» в Москве. В 2018 году на него завели дело за якобы удар по ноге сотрудника ФСИН и угрозы еще двум. 2 декабря Мохнаткин должен был выйти из колонии.

Для правозащитника это был второй срок. Первый, в 2,5 года колонии, ему дали после того, как на такой же акции «Стратегия-31» в 2009 году он сделал замечания милиционерам, избивавшим женщину. В автозаке его приковали наручниками к решетке, после чего на него напал милиционер и принялся душить в присутствии девяти свидетелей. Согласно материалам дела, задержанный, защищаясь, ударил милиционера головой в лицо, сломав сержанту нос.