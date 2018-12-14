Песков: Не только Кадырову не хватает денег

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на тезис главы Чечни Рамзана Кадырова, посетовавшего накануне, 13 декабря, на то, что его регион финансируется из федерального центра не так щедро, как того требует ситуация. По словам кремлевского чиновника, которые приводит РБК, северокавказская республика в этом смысле не является исключением. Претензии же такого рода, считает Песков, следует направлять правительству.

Главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег — Дмитрий Песков

Напомним, ранее Кадыров выразил надежду на то, что Чечне будут выделять больше денег и "не будут мешать" и привычно похвалил за доверие и поддержку главу российского государства.